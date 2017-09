Anunțul făcut de Magda Vasiliu pe contul de socializare a creat noi reacții în rândul internauților, care o susțin și o încurajează în lupta cu boala cruntă a fiului ei.

Prezentatoarea tv se află în Italia alături de Vlad, diagnosticat cu cancer în urmă cu doar câteva luni. Băiețelul a făcut deja patru cure de chimioterapie și se simte mult mai bine. Reacția vedetei vine după ce șeful CNAS, Marian Burcea, şi alte 13 persoane au fost reţinute de DNA.

Reacția Magdei Vasiliu după ce șeful CNAS, Marian Burcea, a fost reținut



“Milioane de euro….iar bolnavilor li se cer acte peste acte, avize, adeverințe etc etc deși nu cer nimic în plus față de ce li s-ar cuveni conform legilor…Cei care mă cunosc știu că sunt un om extrem de calm, pacifist chiar…Dar, în România, fără niște legi dure și fără pedepse crunte nu se mai poate face nimic! Nu cred că există un singur domeniu care sa functioneze în România….Trăim într- o îndobitocire permanentă, toleram situații umilitoare și așteptăm schimbări de oriunde altundeva, doar de la noi nu! În timp ce funcționari ai statului gândesc scheme și construiesc rețele prin care să se îmbogățeasca, bolnavii se chinuie, sunt umiliți și mor…Iar noi stam impasibili și sperăm să nu ni se întâmple noua…ei bine, se poate intampla oricui…O spun eu, care sunt la fel de vinovata ca toți ceilalti care tac sau au tacut….Educația nu functionează, infrastructură n-avem, sistemul de sănătate e la pământ, nu producem una de un leu , dar stăm liniștiți…iar dacă stam liniștiti, ne meritam soarta!”, a scris Magda Vasiliu pe contul de socializare.

Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a fos reținut de procurorii DNA în dosarul decontărilor fictive de la CNAS. Alături de acesta, au mai fost reținute alte 13 persoane, inclusiv Marian Burcea, fostul consilier al lui George Maior, Sergiu Ciobanu, medicul Ion-Răzvan Geambașu, care asigura interimatul Direcției Medic-șef din cadrul CASMB.

