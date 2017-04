Artista Fănița Modoran, prime declarații după nașterea cu probleme. Interpreta a trecut prin momente cumplite, în urmă cu două zile când a născut o fetiță.

Artista Fănița Modoran, prime declarații după nașterea cu probleme. Vedeta a fost nevoită să stea la Terapie Intensivă și nu a putut să își vadă fetița. Cântăreața a avut tensiunea foarte mare, din cauza vârstei.

Artista Fănița Modoran, prime declarații după nașterea cu probleme și ore întregi petrecute la Terapie Intensivă

„Azi dimineaţă am ieşit de la Terapie Intensivă pentru că am avut probleme cu tensiunea foarte mari.E babană, are 3,700 kg. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest sentiment, de a fi mamă. Am avut aproape 20 tensiunea. Din cauza vârstei. Am născut natural şi emoţiile au fost mari. Mai devreme iar mi-a luat tensiunea şi iar era aproape 20”, a declarat artista la Antena Stars.

În urmă cu 10 ani, interpreta de muzică populară a pierdut un copil, la doar o săptămână de când a născut. „Eram deprimată, îmi luasem gândul că voi rămâne vreodată însărcinată. A fost o sarcină tot cu probmele, dar nu a fost să fie”, a mai spus Fănița Modoran care a născut în urmă cu două zile.