Unul din lucrurile despre care nu li se spune nimic bărbaţilor când intră în televiziune pe post de prezentatori este că vor trebui să se machieze. Da, aţi citit bine. Nu apar pe post fără fond de ten, pudră, anticearcăn… tot tacâmul cu care femeile sunt familiarizate. Lucru absolut necesar, pentru că luminile din platou sunt puternice şi oricare chip, oricât de frumos, arată rău dacă nu e “primenit” cu nişte farduri. Le place prezentatorilor noştri acest ritual? Clar, nu! Însă unii au acceptat că asta-i viaţa de vedetă TV şi stau cuminţi pe scaunul de machiaj cât durează “chinul”. Alţii, în schimb, deşi sunt vechi în branşă, continuă să facă fiţe de divă înainte de fiecare filmare…

Pentru Pavel Bartoş, prezentatorul show-ului “Vocea României”, arta machiajului nu mai prezintă secrete.

“Nu mi-a fost atât de greu, pentru că, venind din teatru, ştiu ce înseamnă machiajul. Şi, culmea, eu la teatru mă machiez singur! Am avut o profesoară, Melania Ursu, la Cluj, care m-a învăţat. Îmi ia cam 10-15 minute, pentru că nu e ca la voi, femeile, că în 3 minute se rezolvă machiajul. Am învăţat tehnicile la 21 de ani, dar am fost conştient de ele abia pe la vreo 30, când, la un moment dat, aşteptam la un spectacol prea mult după machiaj şi am zis: Ştii ceva? Hai că mă fac singur! Bine, în televiziune nu merge aşa, pentru că Doamne fereşte să apar machiat cum mă machiez eu singur!”, ne-a dezvăluit vedeta PRO TV.

Simpaticul Bartoş este adeptul naturaleţii, aşa că nu-şi acoperă cearcănele, pentru care susţine că a muncit şi de care e mândru, ci doar… roşeaţa.

Horia Brenciu are un coleg pentru care machiajul a devenit etichetă de scenă: Carla’s Dreams. Juratul de la “X Factor” spune, în stilu-i caracteristic, miştocar, că el îl motivează să stea cuminte să i se aplice farduri înainte de filmări: “Eu nu m-aş machia, dar când îl văd pe Carla lângă mine, nu pot să rezist! Trebuie să îmi pun ceva pe faţă”. Horia nu recurge însă la machiaj şi înaintea spectacolelor sale.

“Nu vreau să mă machiez. Nu m-am machiat niciodată când fac spectacol, pentru că faţa mea se îmbujorează brusc şi nu mai am nevoie de machiaj… Nu sunt fanul elementelor care se dau pe faţă ca să arăţi mai subtil. Nu am fost niciodată, nici nu le ştiu. Nu ştiu creme, blush, mlash, flash, habar nu am. Eu ştiu un singur lucru: că nu contează ce faţă ai, contează ce spui ”, a declarat pentru Libertatea Horia Brenciu.

Chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei trei specialişti de la emisiunea “Chefi la cuţite” (Antena 1), recunoaşte deschis că nu e fanul produselor cosmetice, dar ştie că nu are ce face, atâta vreme cât apare pe micul ecran: “Am înţeles că sunt obligat să o fac şi am zis că e în regulă, nu pot să stric o producţie”.

Ca să îndulcească puţin pastila amară a faptului că trebuie să se fardeze exact ca o femeie, Florin face mişto de colegul lui, Cătălin Scărlătescu, cât stă în cabina de machiaj: “Avem noi (el şi fetele de la machiaj – n.r.) glumele noastre interne, că-l machiem pe Scărlătescu cu trafaletul”, ne-a povestit Florin, care pare să se distreze des pe seama lui Cătălin. Cu puţin timp în urmă, tot el a recunoscut pentru Libertatea: “Mănânc foarte rar dulciuri, că nu vreau să ajung ca Scărlătescu”.

Nici Andi Moisescu nu e un fan al machiajul, dar a făcut un compromis: la o emisiune apare fardat, la alta, natural 100%.

“Trebuie să vă spun un secret: nici acum nu sunt extrem de prieten cu machiajul. La «Apropo TV» nu mă machiez deloc şi nu se supără nimeni. Colegele nu o iau personal. Însă la «Românii au talent», unde totul se întâmplă într-un platou de televiziune, unde sunt proiectoare şi lumini mult mai puternice, e clar: acolo nu am cum să păcălesc! Lumina te pune în situaţia de a te machia, chiar şi bărbat fiind, nu ai ce să faci, pentru că altfel se vede, într-adevăr, urât”, ne-a declarat el.

Prezentatorul TV nu-şi doreşte o acoperire puternică a feţei, prin urmare, lucrurile se petrec cu o viteză mare în cazul lui.

“La mine se face un machiaj minim, cred că sunt cel mai puţin machiat dintre toţi colegii mei”, a recunoscut Andi, adăugând că în anii petrecuţi pe lângă make-up artişti a învăţat câte ceva despre farduri: “Fac diferenţa între o pudră şi o cremă. Şi ştiu că de regulă se poate aplica doar pudra direct sau întâi o bază de machiaj, peste care se dă şi pudra, care mătuieşte. Dar cam aici se opresc cunoştinţele mele despre machiaj”.

Andrei Aradits, jurat la “Te cunosc de undeva”, s-a resemnat, după o vreme, cu pregătirea necesară înainte de filmări. Iar fetele de la machiaj s-au obişnuit cu el şi îi respectă micile hachiţe.

“Cu machiajul am o relaţie foarte specială. Le-am spus fetelor să nu consume foarte mult produs pe mine, facem economie şi la fond de ten, şi la pudră, pentru că nici nu transpir foarte mult. Nu depun extrem de mult efort. În calitate de jurat, trebuie doar să stau pe scaun şi să-mi dau cu părerea”, ne-a mărturisit Andrei.

După ce a studiat tehnicile folosite de make-up artişti, simpaticul jurat de la Antena 1 a-nceput să glumească pe seama asemănării dintre aplicarea fardurilor şi… zugrăvitul pereţilor: “Am văzut ce fac. Iau o pensulă, o înmoaie într-o pudră şi îţi dau cu ea pe faţă. Aş putea spune că, la un moment dat, m-am zugrăvit şi am dat şi cu glet pe perete, adică mare diferenţă nu e. Principiul e acelaşi: bagi pensula şi dai pe tine”.

Radu Vâlcan, prezentatorul reality-showului “Insula iubirii”, nu şi-a încărcat niciodată faţa cu produse cosmetice menite să estompeze eventualele detalii inestetice, indiferent de producţia TV în care a fost cooptat: “Eu nu mă dau cu fond de ten. De fiecare dată când filmez, refuz! Doar puţină pudră, pentru că, na, e normal”.

Radu susţine că nu are răbdare să stea la machiat şi nici nu vede rostul fardurilor pe faţa lui.

“Nu îmi place, nu suport. Indiferent dacă mă duc să mă tund, merg la dentist sau stau la machiaj, stau puţin şi apoi încep să mă învârt pe scaun. Sunt foarte mişto natural”, a completat soţul Adelei Popescu.