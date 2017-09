Astăzi este ziua de naștere a Danei Rogoz, iar Adela Popescu a surprins-o ca de fiecare dată. Soția lui Radu Vâlcan a postat un mesaj și o imagine pe contul de socializare.

Adela Popescu și Dana Rogoz se cunosc de mulți ani, sunt prietene bune și nu ezită să petreacă timpul liber împreună. De ziua ei, Dana Rogoz se află în Suedia, împreună cu soțul și băiețelul lor.

Astăzi este ziua de naștere a Danei Rogoz și o sărbătorește alături de cei dragi



„Ea este Danuca, prietena mea cea mai buna. Astazi este ziua ei. Ca o iubesc o sa ii spun in privat. :) Dana Rogoz”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare. Dana Rogoz împlinește 32 de ani și a scris și un mesaj, în care le-a împărtășit fanilor gândurile pe care le are de ziua ei.

„Sunt fericită. M-am trezit cu Radu în stanga mea și Vlad dormind profund în dreapta mea. Nu am rezistat sa nu fac câteva poze cu telefonul, primele de la 32 de ani. Pentru ca totul era perfect in momentul acela. Vă scriu de la Stockholm, unde ma prinde aniversarea celor 32 de ani. De câteva zile trece prin mine un fior de bucurie, asa, cand nici nu ma astept. Iar azi de dimineata l-am simtit in toata puterea lui. Viața mea acum este “enorm de frumoasa” – asa cum ar descrie Vlad mașinuța preferată. Am o familie minunata, călătoresc, joc teatru, joc in filme, am un blog care e o oaza de liniste si buna dispozitie, mai nou am si o emisiune la radio, am prieteni extraordinari, am visuri mărețe, am curaj, sunt sănătoasă și zâmbesc cu gura pana la urechi, pentru ca am senzatia ca viata urmeaza sa imi faca de acum inainte o multime de surprize frumoase. Pana atunci, ma bucur de tot, a scris Adela Popescu pe Facebook.

