Astăzi este ziua de naștere a lui Teo Trandafir. Prezentatoarea tv împlinește 49 de ani și se declară o femeie împlinită atât pe plan personal cât și profesional.

Astăzi este ziua de naștere a lui Teo Trandafir, iar cu această ocazie, vedeta a dezvăluit lucruri mai puțin știute despre viața ei.

Astăzi este ziua de naștere a lui Teo Trandafir, iar prietenii îi sunt aproape

„Le-am făcut pe toate. Aș fi avut regrete dacă nu le făceam, dacă nu le încercam. Gândește-te că m-am măritat ultima dată acum vreo 5 ani și îmi aduc aminte ca și când nu ar fi…deci cu măritatul nu e o sfârâială. Aș nega să spun că sunt un om singur, pentru că nu e cazul. Aș nega să spun că sunt un om neîmplinit, pentru că o am pe Maia, am o profesie care nu impune statul în frig și în ploaie, încărcat și descărcat vagoane. Cumva, una peste alta, la 50 îmi cam iese. Am prieteni buni, oameni care și-ar tăia o mână pentru mine, oameni care și-ar sacrifica viața pentru mine, oameni care și-ar tatua numele meu pe braț. Mai mult decât atât nu am ce să cer nimănui vreodată.”, a spus Teo Trandafir pentru Vip24.ro

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de televiziune de la noi. Vedeta, care a fost căsătorită cu un pilot, are o fetiță adoptată, pe nume Maia, cele două, mamă și fiică, având o relație extrem de apropiată și specială.