Mihai Mărgineanu, unul dintre cei mai savuroşi cântăreţi de la noi – devenit, graţie serialului «Las Fierbinţi», de la PRO TV, şi unul dintre cei mai amuzanţi actori -, e atipic în peisajul muzical românesc. În vreme ce artiştii în vogă se înghesuie la Sala Palatului, el “fuge” de acolo! Cel ce se confundă de-acum cu Ardiles ne-a dezvăluit unde plănuieşte să concerteze anul acesta, dar şi de ce în avion pune frână impulsului de a cânta.

Libertatea: Ai avut un duet extrem de reușit și foarte savuros cu Loredana, în episodul special de 1 Decembrie, anul trecut. De la cine a plecat ideea?

Mihai Mărgineanu: Ideea cred că a venit de la colegii din PRO TV. Nouă ne-a surâs amândurora. Cântasem deja cu Loredana la Sala Palatului, în cele două spectacole ale ei de anul trecut. Ne-am “conformat” cu plăcere.

Ați făcut multe repetiții?

Am făcut o repetiție și apoi ne-am întâlnit la probele de sunet. Nu cred că e nevoie de prea multe repetiții în cazuri d-astea, pentru că dispare plăcerea im­provizației.

Ați improvizat mult sau ați urmat întocmai scenariul?

Am urmat o idee de scenariu propusă de Adrian Văncică și am improvizat la cadru. Vorbesc de ideea cu furtul microfonului și toată sceneta de după. Leonid Doni (polițistul Robi – n.r.), care e foarte meticulos în actorie și chiar foarte critic – în special cu el însuși – nu prea a fost de acord cu lipsa textului și a regiei de mișcare, dar, până la urmă, tot el a făcut ca sceneta să aibă o noimă și un pic de umor.

«Sper să nu citească Loredana interviul ăsta»

Ți-a propus Loredana să reeditați? Poate, la următorul ei show de la Sala Palatului?

Nu cred că am eu timp și nervi de Sala Palatului și nici n-are rost să repetăm ceea ce am făcut deja. Nu cred că mai are Loredana nervi să lucreze cu un complicat-nebun ca mine. Sper să nu citească interviul ăsta, că intră în panică! (râde)

E înghesuială mare la Sala Palatu-lui, cu Loredana, Delia, Andra, Brenciu, Bănică… Tu ai cântat acolo?

Am avut trei spectacole ale mele cu sold out, la Sala Palatului. Plus o lansare de disc cu bilete, la “Pe supt norii de hârtie” – şi cred că a fost prima lansare de disc a unui român la Sala Palatului! Apoi, am făcut singurul spectacol caritabil la Sala Palatului, când Ministerul Culturii mi-a dat mie sala gratis – tot pentru prima şi singura oară în istoria Sălii Palatului! Atunci, alături de Florin Chilian şi Dan Teodorescu, am făcut spectacolul “Ajut-o pe Ioana să aplaude”. Ioana este un înger de copil, care s-a născut fără o mânuţă. Am strâns bani pentru proteza bionică de care avea nevoie. Şi acum o are! Și am mai făcut un spectacol-duet cu Florin Chilian în martie 2014, “Pentru doamne, mame şi gagici!”. Am o istorie cu Sala Palatului!

În avion tace mâlc și e atent la tot ce mișcă

Următorul concert va fi tot acolo?

Nu, eu de câțiva ani merg la Sala Radio, o sală cu acustică perfectă. Iar anul acesta vreau să fac un spectacol – care să fie cel mai bun spectacol al meu! – la Teatru Național, în Sala Mare. Bineînțeles, dacă va fi și conducerea teatrului de acord! Pentru mine, asta e cea mai mare țintă. După ce o să pășesc pe lemnul scenei, pot să mă consider împlinit din punct de vedere artistic.

Ești pilot. În avion cânți?

Nu prea e bine să cânți în avion. Mai ales când ai radioul pe emisie. În avion încerc să nu pierd nici un moment prețios. Mă concentrez pe ce am de făcut. Mai ales când sunt jos, pe lângă Terra.

Cine pe cine ajută mai mult în carieră: Mărgineanu pe Ardiles sau Ardiles pe Mărgineanu?

Mărgineanu l-a făcut pe Ardiles. După aia, Ardiles l-a făcut pe Mărgineanu să pară haotic și mai chior decât e.