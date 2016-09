Aurelian Preda a murit în urmă cu doar câteva zile, lăsând în urmă multă durere. Familia și prietenii sunt distruși după dispariția acestuia. Cea mai afectată însă, este fiica artistului de muzică populară, acre a postat un mesaj cutremurător, după moartea tatălui ei.

Aurelian Preda a murit, iar fiica lui își strigă durerea chiar și pe contul de socializare. Mesajul făcut public de Ana Maria Rosa este trist și extrem de dureros. „Tatăl meu..tati meu frumos, te-am iubit, te iubesc și o sa te iubesc toată viața mea ! Știu că acolo unde ești îți este mai bine …așa că tot ce îmi rămâne de făcut este să mă rog pentru tine și să fac ceea ce tu din totdeauna și-ai dorit să fac! Îmi este foarte dor de tine și acesta este începutul unei noi vieti pentru mine dar știu că ești acolo sus , mă veghezi și îmi ești înger păzitor! Dumnezeu să îl odihnească în pace pe tatăl meu… „, a scris Ana Maria Rosa.

Aurelian Preda a murit. Artistul a ținut boala ascunsă

Şi chiar dacă a aflat acest lucru cu ceva timp în urmă, Aurelian a ţinut acest lucru ascuns pentru a nu provoca în familie. Membrii familiei lui, soţia şi cei trei copii, se află în Italia, acolo unde i-a lăsat pentru ca el să vină în România pentru tratament. „În urmă cu şapte ani am aflat, dar am ţinut ascuns pentru a-mi proteja familia. O dată cu trecerea timpului, am început să mă simt din ce în ce mai rău: de la panică la citostatice şi multă-multă suferinţă. Sunt pregătit să mor fie mâine, fie săptămâna vitoare, fie la anul sau peste 30 de ani”, a declarat solistul argeşean, în urmă cu patru ani.