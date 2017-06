Aurelian Temișan a fost operat din cauza problemelor de sănătate, pe care acesta le avea de mai mult timp. Este vorba despre o dublă hernie inghinală, iar acesta a tot amânat intervenția chirurgicală.

Aurelian Temisan a fost operat, după ce a susținut un concert Unplugged de zile mari luni, 26 iunie, in Sala Studio a Teatrului Național din Bucuresti. Un concert live de doua ore, cu invitati pe măsură: Nico, Paula Seling, Gabriel Cotabiță și Cornel Ilie de la Vunk, dar care l-a solicitat la maxim. Publicul l-a aplaudat frenetic si toata sala s-a ridicat în picioare! Chiar daca a avut o prestație impecabilă, vedeta nu s-a simțit extraordinar, din cauza unei probleme mai vechi de sănatate. Însuși Temișan spune zâmbind ca aceste concerte ale lui fac bine la casa sufletului, prin conceptul lor, si l-au cam pus la punct cu sănătatea. Astfel, daca dupa primul concert Unplugged din primavara a stat pe perfuzii timp de patru zile pentru a trata o răceala mai veche, de data asta, dupa show-ul sustinut pe 26 iunie, Temi a trecut la…bisturiu!

Aurelian Temisan a fost operat, după ce s-a simțit rău

Mai precis, Aurelian Temisan s-a operat, la doua zile dupa concertul Unplugged de la TNB, de dubla hernie inghinala. Pentru că nu avea voie să facă efort, în sala, la spectacolul de pe 26 iunie s-a aflat chiar si medicul sau, pentru a se asigura ca artistului nu i se face rău în timpul concertului.

“Domnul doctor Liviu Mosoia care m-a operat a fost în sala, la concert, din doua motive: 1.Este iubitor de muzica si 2.Ca sa se asigure ca totul decurge normal. Mi-a interzis sa fac miscari, să car, să cânt, pentru ca a canta e un efort (si nu unul mic) si am resimtit asta dupa piesa cu parintii, am resimtit-o la propriu. Mi s-au taiat picioarele si mi s-a facut puțin rau. La sfarsit, m-am aplecat și mi-am pus mâinile pe genunchi, pentru ca nu mai puteam. Acum insa ma refac si sper să fiu în forma maximă cat mai repede. Tin sa le multumesc in mod special celor care au fost alaturi de mine si m-au sustinut la concertul meu Unplugged de pe 26 iunie, de la TNB. M-ati coplesit! Ne vom revedea curând la un alt concert pe care îl pregatesc pentru aceasta toamna, un frumos tribut Aurelian Andreescu!”, spune Temișan, care pe 2 iunie și-a sărbătorit ziua de naștere.

