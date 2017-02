Azi e ziua de naștere a soției lui Ilie Năstase. Ce cadou a primit Brigitte

Azi e ziua de naștere a soției lui Ilie Năstase. Brigitte Sfăt a împlinit 40 de ani și pregătește o petrecere pe cinste pentru toți prietenii săi. Bruneta le-a arătat fanilor, care este primul cadou pe care l-a primit.

Azi e ziua de naștere a soției lui Ilie Năstase, iar Brigitte a primit un superb buchet de trandafir, din partea unui bun prieten. Vedeta a postat imaginea pe contul de Facebook, alături de care a scris un mesaj. „Un prieten care stie cat de mult iubesc florile!”, a fost mesajul acesteia.

Azi e ziua de naștere a soției lui Ilie Năstase iar Brigitte se pregătește de petrecere

Brigitte Sfăt a luat o decizie radical, iar înainte de a împli 40 de ani, vrea să se schimbe total. Brigitte Sfăt vrea să devină şi mult mai credincioasă. „Cred că viaţa este aşa cum ne-o dorim. Vreau să trăiesc pentru mine. De-a lungul a celor aproape 7 ani de relaţie cu soţul meu multe lucruri care mi-au plăcut, nu le-am făcut. Nu am dat curs lor, pentru că nu îi plăceau soţului meu. Am făcut o mare greşeală. Eu am făcut Revelionul la Poiana Braşov şi acolo la un moment dat a fost un program de Taraf şi mie mi-a plăcut şi am dansat, lucru care l-a deranjat. Nu mă interesează. M-a luat cu toate cele bune şi cele rele. El nu este foarte credincios. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Eu ascult în maşină muzică bisericească. El nu mă lăsa. Foarte multe lucruri pe care eu le-aş face şi nu le făceam pentru el. Dacă mă acceptă bine, dacă nu asta este, la revedere!”, a spus Brigitte Sfăt la Antena Stars.