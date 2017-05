Băiatul Elisabetei Turcu s-a însurat. “Am trait emoții de nedescris”

Băiatul Elisabetei Turcu s-a însurat, iar interpreta de muzică populară a trăit emoții cumplite în cea mai importantă zi din viața lui Dragoș. Aceasta a povestit totul, în direct la tv.

Băiatul Elisabetei Turcu locuiește în Anglia

„Am trecut prin nişte momente pe care nu le-am mai trăit. În fiecare zi făceam liste. Am trăit emoţii de nedescris la cununia religioasă a copilului. Abia aşteptam să îl văd la casa lui. Ne-a sosit o fată în casă. Când s-au logodit a fost un sentiment foarte frumos şi inedit pentru că i-a dăruit inelul de logodnă în Malta, în vacanţă. A cântat Gabriel Dorobanţu, a venit Adriana Antoni, apoi Diana Matei. Să dea Dumnezeu să vă chem la botez. Vă daţi seama de bucuroşi am fi! Ne dorim! Dragoş şi Mihaela s-au căsătorit în biserica în care l-am botezat pe el. Ei lucrează în IT amândoi, în Anglia”, a povestit Elisabeta Turcu la Antena Stars. Elisabeta Turcu este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară. De-alungul timpului a avut parte de evenimente extrem de neplăcute. Fratele acesteia s-a stins din viață în Joia Mare.