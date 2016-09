Băiatul Luminiței Anghel, mărturisiri dureroase. Cum îl pedepsea mama lui

Băiatul adoptat al Luminiței Anghel continuă seria dezvăluirilor care l-au afectat în ultima perioadă. David Pușcaș a vorbit despre relația pe care o are cu artista și despre cum îl pedepsea aceasta atunci când greșea.

„Când pleca mama în concerte, eu stateam în patul ei, dormeam cu capul pe perna ei, ca să îi simt parfumul. Când mă pedepsea îmi spunea să stau în camera mea făra televizor, dar niciodată prin acțiuni violente. Mama mi-a zis în timp ce eram cu Bacul că o sa ma mut singur, dar nu am crezut-o. Apoi m-am dus in Vama, iar când m-am întors lucrurile mele erau mutate. Aș schimba atitudinea mea, am fost într-o perioadă destul de agresiv cu mama, verbal. Aveam niște probleme interioare, eram agresiv din neștire. Pur și simplu așa simțeam”, a spus băiatul Luminiței Anghel la Kanal D.

Fiul Luminiței Anghel vrea să își facă ordine în viață

Deși a avut parte de momente grele, David Pușcaș mărturisește că nu s-a gândit vreodată să se sinucidă. „Mama stă uneori cu frica, de teamă să nu fac ceva. Dar nu, nu cred că m-aș sinucide. Mă iubesc foarte mult și nu aș face așa ceva”, a mai spus el cu sinceritate.

Luminița Anghel, succes pe plan muzical

În anul 1999 a lansat alături de Marcel Iureș piesa «Nu pot uita» compusă de Petru și Andreea Mărgineanu. Melodia este coloana sonoră pentru videoclipul promoțional produs de Dakino pentru premiera filmului «Faimosul Paparazzo», în regia lui Nicolae Mărgineanu. În anul 2001, Luminița Anghel a câștigat locul I la festivlalul internațional «Cerbul de aur», secțiunea POP dar și un premiu de popularitate. În anul 2002 a obținut premiul I și trofeul pentru cea mai bună voce internațională la festivalul «Dicovery» din Bulgaria. În același an obține premiul al III- lea la festivalul «Universe talent» din Praga. În 2003 a câștigat premiul I și trofeul pentru cea mai bună voce internațională la «Song for Europe festival» din Malta și același loc la festivalul internațional «Cairo 2003», interpretând «I ask you why». Pe data de 21 mai 2005, a câștigat locul al III-lea la Eurovision alături de formația Sistem cu piesa «Let me try», compusă de Cristian Faur.