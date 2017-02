Băiețelul Andreei Bănică are colici, ceea ce înseamnă multe noți nedormite pentru interpretă. Aceasta a găsit soluția perfectă pentru ca Noah Andrei să nu mai plângă.

Băiețelul Andreei Bănică are colici, iar artista a găsit metoda perfectă să îi alină durerea lui Noah. Interpreta le-a povestit fanilor, pe blogul personal, cum a descoperit că zgomotul uscătorului de păr îl ajută pe micuț.

„Nu puteam să nu vorbesc cu voi despre nopțile în care îl țin în brațe pe Noah Andrei și încerc să îl liniștesc și să îi alin durerile de burtică, respectiv, colicii. Ceea ce mă face să devin agitată este plânsul unui bebeluș care este neajutorat, nu poate să vorbească, iar tu ca mama trebuie să ghicești ce poate să aibă și îți pui o mie de întrebări: îl doare burtica? nu a avut scaun? are febră? îi este foame? Atunci o iei băbește, începi să elimini și îți dai seama că îl doare burtica.

Băiețelul Andreei Bănică are colici și suferă cumplit

Uite așa am descoperit eu colicii: Colicii sunt dureri abdominale, care apar la bebeluși în primele luni de viață. Sunt însoțite de simptome destul de sâcâitoare și îngrijorătoare pentru părinți: țipete și plâns puternic și de neoprit, stare de agitație, înroșirea puternică a feței, lipsa apetitului etc. Încep să își facă apariția cam pe la 2-3 săptămâni după naștere și crizele ating apogeul în jurul vârstei de 6 săptămâni și apoi încep să se rărească. Cei mai mulți bebeluși scapă de ele până la vârsta de 3 luni. La Noah, cel mai mult au apărut noaptea, când ar trebui sa avem un somn dulce și linistit… Spre binele lui și al casei. Am descoperit ceva ce spun eu că face minuni: zgomotul uscătorului de păr! Inițial am crezut că este căldura feonului, însă ulterior am aflat de fapt că este vorba despre „zgomotul alb”. Acesta seamănă cu cel pe care bebelușul l-a auzit în viaţa intrauterină, imitând zgomotul fluxului sanguin prin vasele de sânge şi sunetele care vin din exterior. Da, face minuni și îl liniștește pe Noah imediat cum dau drumul uscătorului de păr sau când îi pun de pe youtube zgomotul feonului. Acum nopțile noastre sunt mai frumoase în primul rând pentru că Noah Andrei doarme liniștit, iar eu sunt fericită pentru liniștea lui.

Andreea Bănică a rămas însărcinată fără să vrea. vedeta a mărturisit cum a primit vestea că este gravidă pentru a doua oară. Cântăreața Andrea Bănică a devenit mămică pentru a doua oară în luna noiembrie a anului 2016. Atunci, ea a adus pe lume un băiețel pe care l-a botezat Noah.