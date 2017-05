Betty Salam, adevărul despre relația cu tatăl său: ”E singura persoană pe care eu o iubesc cel mai mult ”

Betty Salam a făcut mărturisiri emoționante despre relația cu tatăl său, manelistul Florin Salam.

”Tatăl meu e un exemplu pentru mine. El a muncit foarte mult. Relaţia noastră, chiar dacă nu ne vorbim zi de zi, e cea mai bună relaţie tată-fiică, e cel mai bun tată. Chiar îmi spune un cuvânt… e ca şi cum mi-ar spune sute de cuvinte. Îmi dă sfaturi foarte bune, nu fac nimic fără să-i spun. Vorbim des la telefon, îl sun pe şoferul lui, pentru că el nu-şi mai ţine telefonul: «Tata e la cântare…» şi apoi îl las pe el să mă sune. Cel mai recent sfat de la tata. Mi-a spus: «Să nu renunţ niciodată la muzică». El e singura persoană pe care eu o iubesc cel mai mult şi vreau să-l ascult cel mai mult. Da, avem o relaţie foarte bună, dar e foarte supărăcios (n.r. fratele artistei). Dar ne înţelegem foarte bine, aşa am fost învăţaţi de mici, să fim aproape unul de celălalt. Am fost ca o mamă pentru el. Nu prea le am eu cu gătitul, dar o să învăţ. Ştiu că are o prietenă – bine e şi prietena mea – e mai mare decât el cu doi ani. El şi Cătălin au o relaţie foarte frumoasă. Chiar îşi dorea să cânt. La început eu nu-mi doream asta, dar apoi m-am gândit mai mult şi la ea”, a povestit Betty Salam la Antena Stars.

