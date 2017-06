Betty Salam şi Cătălin Vişănescu au planuri de nuntă. Cei doi au făcut dezvăluiri picante în direct la tv și au recunoscut că sunt pregătiți să facă pasul cel mare.

Betty Salam şi Cătălin Vişănescu formează un cuplu de trei ani și se înțeleg de minune. „Suntem împreună de aproape trei ani. Din fericire, ne iubim pe zi ce trece mai mult. Betty vrea să îşi facă un tatuaj. Nu are voie, e mică momentan, doar pe semnătură. O să vină şi inelul, o să vină momentul potrivit. Mai are până la 18 ani. Eu am făcut planul, dar trebuie să rămână surpriză”, a spus Cătălin Vişănescu la tv.



Betty Salam așteaptă cu nerăbdare cererea în căsătorie specială, pregătită de iubitul ei. „El trebuie să mă înţeleagă când sunt nervoasă, când mă supăr. Tata mi-a dat verde pentru tatuaj. Eu nu vreau să îmi fac toată mâna, vreau ceva mic. Eu îl cunosc foarte bine. Sunt sigură că şi-a făcut un plan mare pentru a mă cere în căsătorie”, a mai spus Betty Salam.