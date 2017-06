Beyonce de România a renunțat la muzică din cauza problemelor de sănătate. Artista a făcut anunțul pe contul de socializare și pare că decizia este definitivă.

Beyonce de România a renunțat la muzică, în urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o de curând. Se pare că fosta iubită a lui Guță are încă dureri mari și se teme pentru viața ei.

Beyonce de România a renunțat la muzică și se concentrează pe creșterea fetiței sale

„Da, m-am lăsat de cântat. Am avut probleme de sănătate şi m-am ocupat mai mult de fetiţă. Mă simt puţin mai bine, să zicem. O să cânt aşa… dacă e o piesă pentru fată, dar aşa nu. Mi s-a închis rana, dar am dureri în continuare. Nu mi-am făcut şi pe a doua că nu am voie, după un an de la intervenţie. Suntem de cinci ore în parc”, a spus Beyonce de Romania pe Facebook.

Beyonce de România a intrat în depresie, urmare a problemelor de sănătate pe care le are din cauza silicoanelor. Recent, fosta iubită a lui Nicolae Guță a rămas fără un mamelon, iar unul dintre sâni i-a necrozat.