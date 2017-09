Bianca Drăguşanu a dat din casă şi a povestit în cadrul emisiunii de la Kanal D prin ce a trecut cu o seară înainte.

De câteva zile, Bianca Drăguşanu prezintă emisunea Te vreau lângă mine!, după ce Gabriela Cristea s-a retras din faţa camerelor, urmând să nască peste câteva zile.

Bianca Drăguşanu a dat din casă şi s-a destăinuit oamenilor

„Nu ştiu daca se vede pe fata mea, dar eu nu am închis un ochi toată noaptea. Sunt obosita, ruptă. M-am foit până la 4 dimineaţa, am căutat pe internet si am citit ca e lună nouă. Când am aţipit, m-a trezit cea mai scumpă alarmă din viaţa mea, Sofia. Cand ma striga, zice: „Mam, mam, mam!”. Ok, adică m-am, m-am trezit. Chiauna de somn, m-am dus, am luat biberonul, într-o mâna copilul, intr-o mana biberonul. Copilul e deja maricel, imediat face un an, are 12 kg, nu e chiar simplu, dimineata la 4 jumatate sa canti, sa zici povesti. Intr-un final a adormit. M-am pus in pat, bineinteles ca l-am trezit pe Victor. Nu radeti, stiti foarte bine despre ce vorbesc. Partea cea mai frumoasa cu zvarcolitul in pat stiti care este? Ca Victor nu m-a certat, nu s-a suparat pe mine, nu a plecat in alta camera. Mai mult decat atat, m-a luat in brate”, a declarat Bianca Dragusanu în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Să ne întelegem, sunt şi eu om, am şi eu momente ale vieţii mele, în care sunt cel mai bun şi mai cuminte şi înţelegator om de pe pamant. Am si partea cealalta, cu pitici nervoşi. Am lângă mine acasa, un om care imi ofera foarte multa sustinere si foarte multa intelegere. Si cel mai important este cand am eu piticii nervosi de cateva ori pe luna, nu ma provoaca. E vorba despre dragoste. Pe scurt stiu ca uneori sunt cea mai iubibila, dar alteori nu te poti intelege cu mine deloc. Asta e secretul pe care vreau sa-l impartasesc cu voi astazi”, a mai spus ea. În urmă cu doar câteva zile Bianca Drăguşanu i-a rupt turta fetiţei sale.

