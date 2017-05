Bianca Drăgușanu nu a respectat tradiția de după botez. De ce a renunțat la băița de a doua zi

Bianca Drăgușanu a recunoscut că nu a știut și nici nu a ținut cont de tradiția băiței de a doua zi de după botez. Despre asta a aflat mai degrabă de pe internet și a fost de-a dreptul uimită.

”Noi nu am știut. Nici mama mea nu a știu. Pur și simplu nu am știut. Sora mea are doi copii, cel mic are doi ani, nici ea nu a făcut așa ceva. Am întrebat-o și pe mama dacă nouă ne-a făcut așa ceva și a zis că nu. Nașa a căutat pe internet și am ajuns la concluzia că e un soi de superstiție”, a declarat Bianca la Antena1.

Totuși, pentru că toată lumea i-a sărit în cap, până la urmă i-a făcut băița a doua zi, dar nu așa cum spune tradiția, cu nașa, ci doar o baie cu membri ai familiei, ținând oarecum cont de indicațiile găsite pe net.

”Mi-a zis mama ceva de-o cruce, până la urmă am făcut o băiță acolo, cu ce am găsit pe net”, a spus Bianca.

Bianca Drăgușanu și-a botezat fetița, Sofia Natalia, în weekend. Micuța este fruct al relației pe care vedeta o are cu fostul prezentator de televiziune Victor Slav, cel cu care a și fost căsătorită timp de câteva luni.