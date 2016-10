Bianca Drăgușanu a născut acum două săptămâni și jumătate și nici bine nu s-a acomodat cu statutul de mamă și este nevoită să treacă încă un hop. Vineri, blonda ar trebui să aibă deja o bonă angajată și încă se luptă cu interviurile care, până acum au rămas fără rezultat.

Bianca Drăgușanu este mamă și, dacă până acum totul a fost roz, urmează o perioadă de foc. În primele două săptămâni de la naștere, blonda a fost ajutată de mama ei și a avut un răgaz de trei săptămâni ca să-și găsească și o bonă. Asta întrucât, vineri, bunica pleacă înapoi la ea acasă, în provincie, și Bianca rămâne fără cel mai de preț ajutor. Ce-i drept, Victor este foarte implicat în creșterea și îngrijirea Sofiei, dar, ca și iubita lui, are treburi zilnice de rezolvat, care nu-l pot transforma într-un tată full-time. În aceste condiții, mama Biancăi a fost esențială doar că zilele pe care le mai are de petrecut cu ei se scurg rapid. Astfel, Bianca a intrat în vrie cu găsirea unei bone, care acum a devenit vitală. Cu un vraf de CV-uri sub nas, aceasta stă de vorbă cu doritoarele, însă, până acum, nu a găsit nimic potrivit pentru prințesa ei. Biancăi îi trebuie o bonă internă, care să se mute să locuiască alături de ea și familia ei și care să fie disponibilă la orice oră și să nu se dea în lături de la treburile mărunte din casă, dar, probabil, va mai trece o vreme până când acest lucru se va întâmpla. În aceste condiții, proaspeții părinți vor fi nvoiți să se descurce așa cum pot, până când vor avea din nou ajutor.