Bianca Drăgușanu și-a arătat operația de cezariană, la prima apariție TV de după naștere | FOTO

La două săptămâni după ce a născut, Bianca Drăgușau și-a arătat operația de cezariană, în direct, în platoul emisiunii lui Dan Capatos.

Bianca Drăgușau a demonstrat că arată extrem de bine, deși a trecut foarte puțin timp de când a devenit mămică și a adus-o pe lume pe fetița ei și a lui Victor Slav, Natalia Sofia. Ea a îmbrăcat o ținută extrem de sexy și a mers la emisiunea ”Un show păcătos” pentru prima dată după ce a nscut. Bianca Drăgușanu și-a arătat operația de cezariană, într-o fotogrfie din telefonul ei.

Altfel, Bianca s-a arătat deranjată de cei care au criticat-o că a început să facă sport la scurt timp de la naștere. ”Mi-am făcut drenaj limfatic la o săptămână după naștere. Toată lumea se aștepta să stau în casă, să îmi fie rău, să mă îndop… Am cunoștințe care mă îndreabă: Dar tu chiar ai născut?”, a declarat Bianca la Antena 1.

Bianca Drăgușanu: ”Mi s-au făcut sânii cât Casa Scânteii”

Iubita lui Victor Slav spune că a făcut ”febra laptelui” după ce a născut și că a trecut prin momente dificile. ”După ce am ieșit din spital am încercat să alăptez și nu am reușit. A fost ceva îngrozitor, am făcut febră, mi s-au făcut sânii cât doi bolovani, cât Casa Scânteii și durea. Nu suportam nici un tricou pe mine. Sofia cum a pus gura pe biberon nu a mai vrut altceva. E un copil cuminte, nu plânge isteric. Se strezește stigă după lapte cum știe ea, mai chițăie de două ori și se culcă la loc. Sunt norocoasă că o am pe mama. La atelier stau doar o oră”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Vedeta spune că este în căutarea unei bone care să locuiască în casa ei. Ea a anunțat că salariul bonei se va situa între 2.000 – 3.000 de lei pe lună: ”Va fi cu carte de muncă, va mânca de la restaurant. Noi ne comandăm la restaurant meniul zilei, cu desert cu tot. O anunț că am camere de luat vederi. Ne-am interesat de o bonă filipineză. Dar este foarte greu să aduci o asemenea bonă în România”.