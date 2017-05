Bianca Drăgușanu și-a schimbat ținuta la petrecerea de botez. Vica Blochina, prietena bună a acesteia a postat pe contul de socializare o imagine realizată imediat ce au ajuns la restaurant. Cele două au făcut senzație cu rochiile elegante.

Bianca Drăgușanu și-a schimbat ținuta la petrecerea de botez, iar Vica Blochina a făcut totul public. Cele două au strălucit la propriu. Dacă Bianca a les o rochie decoltată și lungă până în pământ, fosta iubită a lui Pițurcă a ales o rochie superbă, însă mai scurtă.

Bianca Drăgușanu și-a schimbat ținuta la petrecerea de botez și e mai sexy ca niciodată

Petrecerea de botez a început, iar ursitoarele i-au urat micuței Sofia să aibă parte în viață numai de lucruri frumoase. Fetița a stat cuminte în brațele mamei sale, care a fost copleșită de emoții.

”Vremea s-a îmbunătățit. Nu mai plouă. Am fost atât de emoționantă pentru că Sofia a plâns. La un moment dat s-a speriat pentru că era multă lume. Eram la un milimetru să plâng și eu. Mama era emoționată și ea. Victor mai venea și punea mâna pe mine și mă calma. În timp ce preotul citea Crezul ea întindea mânuța să ia cartea. Nu există meniuri de mii de euro, eu am făcut alegerile cu cap. Nu am cheltuit exagerat de mult, am cheltuit atât cât să dea bine. Eu i-am făcut 11 rochii, dar nu am fost nebună să o schimb de 11 ori. O schimb de 3 ori. O să vină niște balerine și apoi Adriana Antoni. Eu sper ca lumea să stea cât mai mult. Ieri am stat vreo 2-3 ore aici cu oamenii. Oamenii au venit de la Sibiu inclusiv cu fețele de masă, tacâmurile. Eu nu știu cum arată tortul.”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.