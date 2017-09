Bianca Drăgușanu, în stare de șoc după ce a primit un telefon de la un prieten care i-a mărturisit că i-a murit tatăl și are nevoie urgentă de bani.

Bianca Drăgușanu a avut parte de un eveniment extrem de neplăcut. Aceasta a povestit în cadrul emisiunii de la Kanal D ce a pățit.

Bianca Drăgușanu, în stare de șoc după ce tatăl unui prieten a murit

“Sunt șocată de ce s-a întâmplat astăzi. Am deschis facebook-ul astazi si m-a lovit direct în fata. Zilele trecute am primit un telefon de la un ‘prieten’. Mi-a spus că i-a murit tatăl și plângea la telefon. Mi-a cerut să îl ajut cu bani. A sunat la prieteni comuni, m-am agitat, era o suma destul de mare. Am propus să facem chetă. Am zis: hai să punem mână de la mână. Astăzi mega-pumn în faţă ce mi-am luat. Omul şi-a dat check-un într-o locaţie deloc ieftină, cu berea în faţă, cu o domnişoară lângă el, cu sclipici, pompos, cu trabuc. M-am simţit luată de proastă. Nici moarte, nici tragedie. Cum să spui că ţi-a murit părintele?„, a spus Bianca la Kanal D, care a fost victima unei escrocherii. Marți, 26 septembrie, Bianca și Victor Slav și-au aniversat fetița, care a împlinit un an.

