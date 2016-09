Bianca Roman, ispita sexy de la „Insula iubirii” este însărcinată

Bianca Roman, una dintre cele mai sexy apariții de la „Insula Iubirii”, este însărcinată. Tânăra a participat la show în calitate de ispită, iar rolul i-a picat de minune. Recent, fosta concurentă a aflat că va deveni mamă și este mai fericită ca niciodată.

Bianca Roman de la Insula Iubirii, una dintre cele mai dorite femei, a declarat ca este însărcinată cu un barbat cu care are o relație de doar două luni. Deși nu se văd foarte rar, cei doi au o relație frumoasă și așteaptă cu nerăbdare să devină părinți.

„Sunt însărcinată şi nu vreau să mi se facă greaţă. L-am cunoscut pe Facebook pe tatăl copilului. Eram la Londra şi am venit în ţară special pentru el. L-am cunoscut acum două luni şi o lună de la primul contact sexual şi de la conceperea acestui copil. Ne vedem destul de rar pentru că el lucrează în cadrul armatei. Mâncam foarte multe. Am făcut multe teste au ieşit pozitive şi am hotărât să merg şi la doctor”, a declarat Bianca Roman la Antena Stars.