Blestemul familiei lui Aurelian Preda. Cântărețul și-a pierdut mama când era foare mic, tot din cauza unei boli

Aurelian Preda a murit în urmă cu doar câteva zile, lăsând în urmă multă durere. Familia și prietenii sunt distruși după dispariția acestuia. Cea mai afectată însă, este fiica artistului de muzică populară.

Drama familiei este cu atât mai mare cu cât artistul își dorea să o protejeze și să o sprijine pe micuța Ana Maria Rosa, așa cum el nu a avut parte. Aceasta deoarece, potrivit apropiaților, o boală grea i-a răpit mama când și el era încă un copil.

Într-un nou mesaj emoționant, Ana Maria Rosa promite că va duce mai departe moștenirea artistică a tatălui său.

Imi este dor de tine..de tati meu,de sufletul meu bun si frumos,de EL..omul care a insemnat, inseamna si va insemna totul pentru mine! Te iubesc, tati meu..O sa iti multumesc toata viata pentru ceea ce sunt si iti promit ca in continuare o sa urmez tot ce ti-am spus candva si tot ceea ce ti-ai dorit mereu.. Acum faci parte si tu din corul de ingeri acolo la Doamne-Doamne. Odihna vesnica, ingerasul meu pazitor!

Deși aflase cu ceva timp în urmă că suferă de o boală incurabilă, Aurelian a ţinut acest lucru ascuns pentru a nu provoca în familie.

”În urmă cu şapte ani am aflat, dar am ţinut ascuns pentru a-mi proteja familia. O dată cu trecerea timpului, am început să mă simt din ce în ce mai rău: de la panică la citostatice şi multă-multă suferinţă. Sunt pregătit să mor fie mâine, fie săptămâna vitoare, fie la anul sau peste 30 de ani”, a declarat solistul argeşean, în urmă cu patru ani.