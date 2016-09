Bogdan Vlădău a luat o decizie radicală, după ce Victor Slav, cel mai bun prieten al său, a devenit tată pentru prima oară. Fostul prezentator tv a publicat pe contul de socializare, imaginea cu micuța Biancăi Drăgușanu, în brațele fostului băiat de la meteo.

Bogdan Vlădău se consideră un „unchi” sever, motiv pentru care a luat deja măsuri, pentru atunci când micuța lui Victor și a Biancăi, va crește. „Fratele meu are o minune de fetița. Unchiul Bogdan deja se interesează ce pușcă trebuie să-și cumpere. Și el și tati”, a scris Bogdan Vlădău pe Facebook.

Bogdan Vlădău, cel mai bun prieten al lui Victor . Bianca Drăgușanu, o mamă fericită

Partenerul de viață al vedetei, Victor Slav, a făcut primele declarații după ce a devenit tătic. „Este un sentiment minunat, este total altceva din momentul în care-ţi ţii copilul în braţe nimic nu mai contează, totul se schimbă parcă în momentul ăla şi începe altă viaţă. Am strâns-o în braţe, nu mi-e frică s-o iau în braţe, s-o întorc pe toate părţile. Sunt foarte pregătit. Am stat în sală şi aş repeta oricând acest lucru. În 10 minute a fost scoasă Sofia, apoi a mai durat încă o jumătate de oră până s-a terminat totul. Cadouri încă nu de bun venit. Are 50 de cm şi 3,250 kg. Durează încă 5-4 zile. Totul e pregătit de mult timp. Cred că o să avem nopţi albe, dar o să facem cu plăcere acest lucru. Sunt sigur că vor fi cele mai frumoase sărbători. Am sunat toată lumea, am dat mesaje. A născut la ora 1:30… Îmi doresc şi un băiat, dar vedem. Sigur mie îmi este mult mai uşor să o iau în braţe, ei îi este frică. Tăticul dă de băut, da, sunt perfect de acord.”, a declarat Victor Slav la Antena Stars.