Brigitte Sfăt, despre operațiile estetice: ”Abia acum, după 6 luni de zile, pot să stau în fund”

Brigitte Sfăt a încercat să obțină perfecțiunea fizică și să-și ascundă vârsta prin multiple operații estetice, însă a ajuns să regrete deciziile pe care le-a luat. Ea recunoaște că prima intervenție a făcut-o încă de la 19 ani și apoi nu s-a mai putut opri.

Brigitte a povestit într-un interviu pentru Viva că un implant mamar a fost primul lucru pe care și l-a dorit imediat după vârsta majoratului.

„Prima intervenție mi-am făcut-o la 19 ani și a fost o mărire de sâni, un implant, iar apoi mi-am băgat colagen în buze”.

Brigitte susține că și-a dorit buze ca ale Angelinei Jolie, dar rezultatele nu au fost nici pe departe cele mult așteptate.

„Mai multe intervenții pe care le-am făcut în buze, mergând cu poza Angelinei Jolie la mine și ieșind de fiecare dată ca un clovn, pentru ca mi s-a introdus totalmente greșit produsul respectiv, iar în 2003, în iunie sau iulie, mi s-a introdus un produs permanent care a migrat în față. Din buna superioară l-am scos, dar mi-e teamă să lucrez și la buza de jos. Mi-am făcut în 2010 niște injecții cu acid hialuronic care m-au deformat (pentru că) mi s-a introdus foarte adânc între mușchi”, declară Brigitte Sfăt pentru Viva.

Vedeta mărturisește că nu a făcut aceste operații estetice pentru că ar fi avut nevoie, ci pentru că și prietenele acesteia aveau și făcea parte din moda acelor ani.

În urmă cu cu ceva vreme, Brigitte Sfăt a făcut un implant de grăsime într-o clinică din străinătate, însă acesta i-a generat probleme hormonale, luând în greutate.

„După ce am ieșit din operație, mi-a părut rău, pentru că mă durea enorm de mult (…) abia acum, după 6 luni de zile, pot să stau în fund. Am făcut-o pentru a-mi demonstra mie că pot să fiu cât de cât perfectă fără să am frustrări, pentru că am 40 de ani și pentru că sunt conștientă că, dacă nu aș avea grijă acum de corpul meu, oricum sunt ultimii mei ani în care pot să arăt apetisantă și frumoasă (…) pe mine m-a speriat vârsta pe care o am și am încercat să-mi dau un upgrade totalmente la tot ceea ce a însemnat fizicul meu”, a mărturisit vedeta.



