Brigitte Sfăt, în lacrimi la tv, înainte de plecarea în Dubai, alături de soţul ei. Bruneta a scos la iveală amănunte mai puţin ştiute despre căsnicia cu Ilie Năstase.

Bruneta mărturiseşte că se simte ca la puşcărie alături de soţul ei, Ilie Năstase devenind foarte gelos în ultima perioadă.

Brigitte Sfăt, în lacrimi la tv înainte de vacanţă

„Mi-am plătit libertatea cu munca mea de şapte ani. Am fost la biserică ieri. Până m-am învârtit s-a terminat programul la biserică şi m-am dus să mănânc cu Ilie. În drumul spre casă m-am gândit că am nevoie de gene. Voiam să o instruiesc pe fată că nu prea merga vânzarea. A început să mă sune Ilie unde sunt, unde sunt. E prea multă gelozie. Mă simt aşa, că pur şi simplu sunt ca la puşcărie. Vrea să ştie tot ce fac, vrea să mă prindă cu ceva. Nu cred că este iubire. Eu atunci când iubesc iubesc necondiţionat. Pe fostul soţ l-a ajutat şi la bine şi la rău”, a spus Brigitte la Pro tv.

„El e un om bun, dar poate să fie şi invers, depinde ce scoţi din el. Trăiesc în prezent. Nu înţeleg de ce are ieşirile astea. Asta nu e gelozie. Eu am fost geloasă şi nu am făcut aşa ceva. Eu m-am pus pe mine pe locul 2. Asta e prostie. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat din cauza mea, eu îmi asum, nu am ştiut să mă respect”, a mai spus Brigitte.

Recent, Brigitte Sfăt a vorbit despre momentul în care a fost surprinsă de urgia din Timişoara, în urma căreia 8 oameni au murit.

Citeşte şi