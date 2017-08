Brigitte Sfăt, prea petrecăreață pentru penticostali! ”Sora Brigitte, tragi tare cu petrecerile…”

După ce în ultima perioadă Brigite Sfăt este din nou singură și o ține din petrecere în petrecere, aceasta a fost luată la ochi de către enoriașii bisericii penticostale din care face parte.

Brigitte Sfăt, iubita fostului tenismen Ilie Năstase, s-a botezat, în anul 2010, în cultul penticostal. “Eu am fost catolică, dar am avut foarte multe probleme şi am umblat pe la multe biserici. Voiam să scap de vrăji şi de lucruri murdare. Mergeam foarte des la Mănăstirea Bodrog, din Arad, unde se fac slujbe vineri noaptea pentru cei cu probleme. Acolo am fost botezată în apă ca să scap de toate păcatele şi să încep viaţa ca un om nou”, povestea atunci Brigitte.

Între timp însă, aceasta se pare că descoperă din nou o altă viață, aceea de femeie fără obligații, de când s-a separat de Năstase, așa că o ține numai în petreceri.

Ca urmare, o enoriașă a tras-o la răspundere pe contul de facebook: ”Sora Brigitte tragi tare cu petrecerile…”, a scris aceasta când a văzut o filmare de la un nou chef. Sfăt nu s-a abținut însă și i-a replicat imediat. ”Nu trag tare cu nimic! Traiesc, zi de zi , frumos! Ma bucur de binecuvantarile lui Dumnezeu in fiecare clipa. Din faptul ca era sa mor, de doua ori chiar, am vazut ca imi apartine doar prezentul…. sufletul meu oricum e a lui Hristos. Ma pot smeri in bucurie aici e taina!”, a scris Brigitte.