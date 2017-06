Brigitte Sfăt a primit cadou un apartament cu vedere la mare. Ilie Năstase știe cum să-și recucerească soția. După o perioadă în care au avut probleme în căsnicie, cei doi sunt acum mai fericiți ca niciodată.

Brigitte Sfăt a primit cadou un apartament de la soțul ei. Locuința are vedere la mare, iar bruneta deja plănuiește să îl mobileze cât mai repede, așa cum își dorește ea.

Brigitte Sfăt a primit cadou un apartament nou construit

„Astăzi am primit cadou acest apartament. Am venit să măsor. Vederea e foarte frumoasă, terasa e minunată, se vede şi marea. Super! Se vede şi lacul. Foarte tare apartamentul, dar este gol. Acum am venit să măsor. Avem o baie cu duş, living foarte mare, bucătărie foarte mică, un dormitor mai mare, încă o baie şi aici pentru invitaţi, pentru prieteni sau copilaşii, au şi ei o cameră. El este persoana care mi-a făcut cadou acest apartament minunat ca să îl iert pentru toate escapadele lui, oare merită? (n.r. Ilie Năstase). Am o lună de zile să îl fac super şmecher”, spune Brigitte Sfăt într-un live de pe Facebook.

Recent, Brigitte Sfăt, care a comentat despre amantele soțului ei, a publicat o scrisoare deschisă pentru partenerul său de viață.