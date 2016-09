Brigitte Sfăt, trădată de propria soră în cele mai grele momente. Ce face Cristina în timpul operației

În timp ce Brigitte Sfăt traversează una dintre cele mai grele perioade din viață, sora sa, Cristina, pare complet detașată de ceea ce i se întâmplă.

Brigitte Sfăt a fost operată la o clinică din Viena, după ce medicii i-au depistat în urmă cu două luni două tumori la sân. În plus, la scurt timp după ce medicii i-au dat vestea, soţia lui Ilie Năstase a început să aibă probleme și acasă, ba chiar anunța că se pregătește de divorț.

Tocmai în aceste momente grele, sora ei mai mică, Cristina Szaifert, își vede liniștită de viața frumoasă și se pozează provocator în diverse locații exotice din lume. Cristina Szaifert e absolventă de Psihologie şi în prezent locuiește în Italia.

De altfel, recent, Brigitte a făcut declarații cutremurătoare, lăsând să înțeleagă că este dezamăgită de familia sa. „Mi-am dat seama că sunt singură, că nu am pe nimeni. Dacă ar fi să cad la pat, să am nevoie de îngrijiri și să nu mă pot mobiliza, nimeni nu ar veni la mine. În afară de fetița mea, nu prea am în cine să-mi pun baza”, a spus Brigitte.