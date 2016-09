Cabral, declarație de dragoste specială pentru soția lui

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodată și nu ezită să arate acest lucru și celor din jur. Cabral a postat pe contul de socializare o imagine, alături de care a scris un mesaj special.

„Cred că m-am îndrăgostit… dar ne-am cunoscut și a dispărut. Știe cineva unde o pot găsi? Îmi spune un prieten că s-ar putea s-o cheme Andreea Ibacka…”, a scris Cabral pe contul de socializare.

Cabral este unul dintre cele mai spumoase apariții de pe micul ecran. Acesta este de origine congoleză. Tatăl său, absolvent al unei universități Bucureștene, a ajuns Ministru al Sănătății în Congo-Brazzaville. Este de religie catolică. Cabral a fost căsătorit cu Luana Mitran între anii 2000-2006. Cu Luana el are o fetiță, pe nume Inoke (n. 29 septembrie 2002). În anul 2011 el s-a recăsătorit cu Andreea Pătrașcu.

Cabral, Inspectorul Eduard Bălan, în miniserialul Băieți buni

În anul 2000, trece la Acasă TV, un post de televiziune aflat sub „patronajul” celei mai mari instituții media românească, Media Pro, cea care a deschis uși pentru filme, seriale, produse de MediaPro Pictures. Aici Cabral prezintă Un bărbat adevărat, și Poveștiri Adevărate. În anul 2004 joacă în filmul „Catacombs” alături de celebra P!nk. În anul 2005 primește cel mai remarcabil rol: Inspectorul Eduard Bălan, în miniserialul Băieți buni. În 2006, interpretează propriul rol în telenovela românească „Păcatele Evei”, și apoi in toamna aceluiași an începe filmările pentru telenovela românească „Iubire ca în filme”, unde îl interpretează pe Bobby ‘Parai’ Ugamba. În februarie-martie 2015 a fost co-prezentator al reality show-ului românesc „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Din iulie 2015,prezintă emisiunea-concurs „Ce spun românii” (luni-vineri 16:00,ProTV).