Cabral a avut prima reacție, după ce s-a spus că i-a luat locul lui Cătălin Măruță, după schimbarile de la Pro tv. Chiar dacă Pro TV anunțase că Măruță revine din 12 septembrie, de la ora 18.00, postul s-a răzgândit cu două zile înainte. Pe 10 septembrie, Pro TV a anunțat că La Măruță va fi mutat de la 15.00, iar Cabral va rămâne pe tronsonul 18.00 – 19.00.

Cabral a postat pe blogul personal un mesaj, în care explică foarte clar, că nu i-a luat locul lui Cătălin Măruță. „Nu, nu i-am luat locul. Nici n-aș putea să-i iau locul, ora, audiența sau altceva. El are publicul lui, formatul lui, stilul lui de a face treaba. Și cât timp e pe TV de atâția ani e clar că omul face ce i se cere așa cum trebuie”, a precizat Cabral pe blogul personal. „Cred că genul ăsta de comparații și simplificări nu sunt decât niște răutăți inutile. Eu am una dintre cele mai cuminți emisiuni din grilă, nu facem altceva decât să râdem. La noi nu se ceartă nimeni, oamenii își vorbesc frumos, încercăm să răspundem cuminți la niște întrebări (care uneori sunt serioase, alteori… mai tembele, așa). Dacă în decursul ăsta se întâmplă să stârnim și niște hohote de râs… am reușit! Deci, ca și concluzie… nimeni nu ia locul altcuiva”, a continuat Cabral.

Emisiunea lui Cabral va fi difuzată pe tronsonul 18:00-19:00

Cătălin Măruță a anunțat pe pagina sa de Facebook, că emisiunea pe care o prezintă, va fi difuzată la o altă oră. „Ne-am gandit la un decor nou si la o schimbare de ora si de timp de emisie. Durata show-ului s-a dublat. Ne vom vedea de la ora 15:00 la ora 17:00”, a scris Măruță pe pagina sa de Facebook.