Cabral și-a dus nevasta în vacanță la… seceriș

Andreea și Cabral sunt de opt ani împreună, din care 5 de căsătorie, iar de câte ori au ocazia, fug în lume împreună.

De această dată, vacanța în Thailanda s-a dovedit a fi nu doar o destinație exotică, ci și obositoare. Asta după ce, Cabral a dus-o pe Andreea la plimbare prin lanurile de orez și, la final, au ajutat și la seceriș.

Andreea și sora lui Cabral au fost colege de clasă, însă cei doi au ajuns față în față abia în 2007. Cea care a contribuit la fericirea lor de astăzi a fost Ruxandra Ion, care a distribuit-o pe blondă în telenovela “Inimă de țigan”, producție din care făcea parte și Cabral.

“Prima întâlnire nu a fost amoroasă, în primul rând, noi am ieșit ca doi colegi! Uite unde ce am ajuns astăzi! Am trăit un pic în negare la început, într-adevăr am fost inițial prieteni, colegi. Am ieșit la prima întâlnire însoțiți de o prietenă de-a mea și un prieten de-al lui, deci în niciun caz nu a fost o întâlnire romantică”, își amintește ea cu drag despre începuturile lor.