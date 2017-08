Cabral și soția lui, experiență inedită în Valencia. Ce doi au vizitat Oceanografico- Ciudad de las Artes y las Ciencias, cel mai mare acvariu. Realizatorul tv a postat pe blogul personal mai multe imagini și a împărtășit cu fanii bucuria pe care a trăit-o în vacanța din Spania.

Cabral și soția lui, experiență inedită în Valencia, la Oceanografico. Acesta a scris un mesaj pe blog, alăuri de care a atașat mai multte imagini.

Cabral și soția lui s-au relaxat în Spania



“Incredibil. Superb. Minunat. Trei cuvinte sărace, amărâte și seci, care nu reușesc nici măcar să schițeze adevărata stare pe care ți-o dă Oceanografico de Valencia. Lumea marină condensată într-o vizită pe care – pun pariu! – aproape toți și-o bugeteaza la 2-3 ore, dar în care te pierzi fericit pentru cel puțin 6-7 ore. Cel puțin… noi așa am pățit. Povești și descrieri, informații și filme, vești bune și proaste… toate livrate în cel mai prietenos mod posibil. Aș putea să mă lungesc foarte mult. Dar nu vreau să fac asta. Mai bine te las să vezi galeria foto. Cred că de data asta am exagerat cu pozele… sunt vreo 80. Și să nu te gândești că am pus tot ce-aveam. Mai sunt încă vreo 600 nepublicate. Om nebun…”, a scris Cabral pe Facebook.

