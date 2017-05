Cabral și soția lui, la Festivalul Baloanelor ce s-a desfășurat la Iași. Prezentatorul tv a povestit experiența pe blogul personal, unde a publicat și mai multe fotografii de la eveniment.

Cabral și soția lui, la Festivalul Baloanelor, de la Războieni

„Nu știu cum ți-a fost ziua asta, dar eu am dezertat. Am lăsat treburile neterminate, găinile nehrănite, vacile pe jumătate adăpate… și-am fugit! Unde? Aici! Știam de anul trecut despre Magia Baloanelor de la Iași (vorba vine, festivalul se întâmplă la Războieni), aveam trecut în calendar un semn mare: dacă pot fugi… trebuie să vin! Am luat rulota și-am fugit încoace. Azi dimineață m-am trezit la cinci și m-am prezentat încrezător la decolare. Au fost 60 de minute foarte, foarte frumoase. Pun mai jos cadrele pe care le-am făcut (doar o parte, c-am tras ca disperatu’). De fapt… până la poze, câteva cuvinte despre festival. Organizat foarte bine, am înțeles că au primit sprijin frumos de la primărie. Parcare maaare, zonă pentru rulote, campere și corturi, variante multe de mâncare și deserturi. Și bere rece”, a scris Clabral la sfârșitul acestei săptămâni.