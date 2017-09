Călin Geambașu, un nou mesaj pentru tatăl lui, Petre Geambașu. Artistul a postat pe contul de socializare mai multe imagini cu fiul lui în compania bunicului său, alături de care a scris un mesaj în care recunoaște public că acesta refuza să își vadă nepotul.

Călin ne-a declarat de ce a făcut acest gest și care este motivul pentru care a transmis un așa mesaj dur la adresa tatălui său.

Călin Geambașu, un nou mesaj pentru tatăl lui, unul dintre cei mai apreciați artiști

“Nu i-am transmis decât că mă bucur că după muuuult timp face (măcar sub îndemnul meu) ceea ce în mod inexplicabil a ratat (Eu oferindu-i nenumărate pârghii în acest sens). De 1 an de zile, de când am mai povestit o leacă de sub preș „, s-au mai schimbat în bine lucrurile. Sper să o țină așa. Nu-l iubește nimeni mai mult decât îl iubesc eu, fiindcă știu ce bagaj emoțional are, dar până nu își demontează orgoliul care l-a dominat întreaga viață, ratează, ratează, ratează. Iar timpul mai e puțin . Eu tot îi spun asta de câțiva ani încoa, fiindcă deh, buletinul….”, a declarat Călin Geambașu pentru Libertatea.

Artistul, care a avut o relație de prietenie cu totul aparte cu regretata Mălina Olinescu, a comentat, pe pagina sa de Facebook, despre relația dintre tatăl său, Petre Gembașu, și fiul lui, Davin.

Citește și