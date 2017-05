Când e finala Eurovision 2017. Toate detaliile despre concurs

Finala Eurovision 2017 se va desfășura la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca și Alex Florea, vor concura în prima parte a celei de-a doua semifinale. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 41 de ţări.

Finala Eurovision 2017 se va desfășura pe 13 mai, după cele două semifinale de pe 9 și 11 mai. Ilinca Băcilă şi Alex Florea, câştigătorii Selecţiei Naţionale şi interpreţii piesei ”Yodel It!”, au plecat luni, 1 mai, spre Kiev, locul unde peste numai două săptămâni va avea loc finala Eurovision Song Contest 2017, aflat la cea de-a 62-a ediţie.

Finala Eurovision 2017. Ilinca Băcilă şi Alex Florea promit un show memorabil

Până în octombrie 2016, 41 de țări și-au anunțat în mod oficial participarea în concurs. Portugalia și România se vor întoarce în concurs după un an de absență, în timp ce Bosnia și Herțegovina s-a retras din competiția de anul acesta din motive financiare. Rusia si-a anuntat, de asemenea, retragerea dupa ce interpretei Yulia Samoylova i-a fost interzis accesul in Ucraina dupa ce ar fi intrat ilegal in Crimeea, regiune anexata de Rusia in 2014.

Cele mai bune performanțe ale României la Eurovision 2017

Deși România nu se numără printre țările care au participat anual la Eurovision, țara noastra este printre putinele nume care nu a ratat niciodată calificarile în ediția finala a spectacolului. Printre performantele memorabile oferite de artistii români merită menționate reprezentările din anul 2005 cand Luminita Anghel impreuna cu trupa Sistem au obtinul locul 3 în clasamentul final cu piesa „Let me try”. Punctajul total obținut a fost de 158 de puncte in semifinala dupa o victorie cu 235 de puncte in semifinala.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

Despre Eurovision

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan. Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.