Cântăreața Amne își deschide școală de dans. “Sunt foarte fericită”

Cântăreața Amne își deschide școală de dans la Slatina. La inaugurare, Mellina, Karym si Yamira vor face spectacol. Deschiderea va avea loc pe data de 5 Martie în Amfiteatrul „Ion Minulescu”, unde sunt invitaţi toţi cei interesaţi de dans.

Cântăreața Amne își deschide școală de dans și este mândră de noul său proiect. „Sunt foarte fericita ca am început acest proiect! Am foarte multi copii înscriși, suntem foarte uniți si avem mari emoții pt primul nostru specatcol. Ma bucur ca ii am alături pe bunii si talentații mei prieteni Mellina, Karym si Yamira”, a declarat Amme.

AMME, pe numele real Stînga Ana Maria Elena, şi-a făcut debutul pe piața muzicală din România cu piesa „Muchacho”, produsă de Mellina şi co-produsă de Mango Records. Piesa se bucură şi de un videoclip incendiar în care artista apare în ipostaze extrem de sexy. Cea mai recenta piesa lansata de artista se numeste „I never knew you”.