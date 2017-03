Cântăreața Anca Pop a cucerit Japonia. I-a fascinat pe asiatici

Cântăreața Anca Pop a cucerit Japonia. Artista i-a cucerit pe asiatici cu piesele sale și cu noul său show live conceptual și a susținut, în ultimele săptămâni, un turneu de succes în cele mai în vogă cluburi din Tokyo.

Cântăreața Anca Pop a cucerit Japonia în cele mai provocatoare ținute

“Pentru Japonia sunt o prezență exotică. M-au îndrăgit din prima clipă. Piesele mele au prins în cluburi, s-au auzit pe radio și am avut recent un turneu prin cluburile din mai multe orașe japoneze. Am colaborat foarte bine cu DJ Fumi Yeah, unul dintre cei mai apreciați DJ din Japonia, cu care am înregistrat câteva piese”, declară Anca Pop.

Anca Pop, artista care i-a compus lui Goran Bregovic două piese și a colaborat cu acesta pentru propria melodie, “Jealous Monster”, s-a facut remarcată în peisajul monden românesc în urmă cu doi ani, lansând piesele “Free Love” și “Supercool” și adoptând o imagine sexy și provocatoare. “Eu m-am născut în România, am crescut în Canada și am revenit în țară în urma cu câțiva ani. Am colindat apoi Asia cu proiectul meu muzical. Nu sunt genul de persoană care să stea într-un singur loc. Am terminat între timp și munca la primul meu album. Toate piesele sunt compuse de mine. Îl voi lansa consecutiv în mai multe țări din lume, printre care, bineînțeles, și România”, declară Anca Pop.