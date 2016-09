Carmen Harra a făcut noi preziceri despre cuplurile din showbiz. Este vorba despre Antonia și Alex Velea, Bianca-Victor Slav, Brigitte și Ilie Năstase. Celebra autoare este convinsă că Antonia și Velea nu vor rămâne împreună.

„Antonia și Alex Velea nu vor rămâne împreună. Deși ei se completează, există relații complementare, dar pasagere. Noi zicem că dacă suntem împreună și avem copii, ar trebui să trăim toată viața împreună. Mai ales când au și aceeași cariera. La fel părea și la EBA și la Syda. Cred că mă înjură jumătate din cei care mă ascultă, pentru că anumite lucruri pot deranja”, a spus Carmen Harra la Kanal D.

Bianca și Victor, cuplul perfect

După ce Brigitte Sfăt a anunțat că își dorește să divorțeze de Ilie Năstase, ulterior, cei doi au fost din nou surprinși împreună.”Nici la ea nu este o continuare pentru o multă perioadă de timp. Năstase are o codificare a unui om care trece prin multe experiențe și căsătorii, dar care până la urmă ajunge singur. Dacă în viață treci printr-un divorț, exista pericolul sa treci și prin al doilea. La Năstase este exact tipic exemplul de legea karmei. Eu nu cred că el nu și-a găsit niciodată nevasta ideală. Eu am cunoscut-o pe prima lui nevasta la New Yorkk, îmi povestea de relația ei cu Năstase. Dupa cateva luni a venit la mine o fata tanara care mi-a spus că era iubita lui. Ea trăia tot în New York…îmi pare rău. Este un secret, nu l-am mai spus la nimeni”, a mai spus Carmen Harra

Bianca Dragusanu și Victor Slav rămân împreună „În ciuda așteptarilor, cei doi sunt cei mai stabili dintre toti cei despre care am vorbit până acum. Bianca si Victor vor rămâne împreună”, a mai spus Carmen Harra