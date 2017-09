Carmen Șerban a adormit la volan. Momente de coșmar pe drumul spre Horezu

Carmen Șerban a adormit la volan, în timp ce se afla pe drumul ce duce spre Horezu. Incidentul a avut loc în urmă cu doar câteva zile și artista a fost la un pas de tragedie.

Carmen Șerban a adormit la volan și a fost la un pas să provoace un accident grav

„Da, eh… am adormit puţin la volan. Duminica trecută am venit de la un eveniment la Hunedoara, apoi am fost la Iaşi. Iar la un moment dat, pe drum, când am venit, l-am lăsat pe el să doarmă. M-a luat un somn de moarte, nu mai puteam să țin ochii deschiși. (…). Deodată eram pe mijlocul drumului, eram pe la Horezu, mi s-au închis ochii, pac! Am alunecat de pe şosea şi am simţit bang, am tras brusc de volan, m-am întors cu maşina pe drum. Da, da, m-am întors cu mașina. Băiatul cu care eram a dat cu capul de geam. Am început să mă rog, să mă rog.”, a spus artista la Antena Stars. „Îți dai seama că dacă venea mașină din partea cealaltă, erați praf!?!”, a spus Cristian Brancu.

