Carmen Tănase a împlinit 56 ani. Cunoscută publicului prin prisma rolurilor pe care le-a interpretat în seriale de televiziune, lungmetraje și piese de teatru, actrița nu a coborât nici azi, la ceas de aniversare, de pe scenă.

“Astăzi avem “Gaițele” la Teatrul Odeon, dar înainte de repetiții și spectacol merg la mama să îi dau o floare că m-a nascut. De-a lungul timpului am avut tot felul de petreceri de ziua mea. Unele organizate de mine, altele surpriză, însă 99.9% am sărbătorit de fiecare dată. Anul acesta nu am timp fizic. Am spectacole în fiecare zi și nu am cum să ies cu prietenii la masă. Însă, am câteva informații pe surse cum că ma așteaptă un tort surpriză. Bineînțeles, după spectacol voi sărbători cu un pahar de șampanie alături de colegii de la teatru, că așa este frumos”, a declarat Carmen Tănase, vedeta Happy Channel.