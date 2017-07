Carmen Tănase dezvăluie lucruri neștiute despre Nicoleta Luciu. Actrița a declarat în direct la tv, că fosta ei colegă de platou nu își dorea copii în urmă cu câțiva ani, pe vremea când filmau împreună pentru telenovela „Inimă de țigan”.

Carmen Tănase dezvăluie lucruri neștiute despre Nicoleta Luciu. Aceasta a vorbit la tv despre fiul ei și despre faptul că nu simte că este momentul să devină bunică. Actrița și-a amintit că nici Nicoleta Luciu nu își dorea copii în urmă cu ceva timp.

Carmen Tănase dezvăluie lucruri neștiute despre Nicoleta Luciu, acum mamă a patru copii

”Nu e momentul să fiu bunică și nici el nu vrea. El are niște idei puțin mai bizare. E o lume ciudată și a zis că nu e drept să dai drumul unui copil să vină în această lume fără voia lui. Nici eu nu cred că aveam de gând să fac copii, iar într-o bună zi s-a întâmplat să am. Am un exemplu feminin. Nicoleta Luciu îmi zicea că nu vrea copii, pe vremea când lucram cu ea.”, a declarat Carmen Tănase la Antena Stars.

Nicoleta Luciu este considerată una dintre cele mai voluptuoase vedete din showbiz-ul românesc. de ceva vreme, vedeta s-a mutat la Miercurea Ciuc, împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor, de care Nicoleta Luciu se ocupă foarte atent.

