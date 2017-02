Carmen Tănase s-a enervat și a părăsit platoul emisiunii lui Teo. De fapt, actrița a făcut o glumă, însă la început cei din platou au luat-o în serios. Într-un final, cele două s-au amuzat copios pe seama momentului.

Carmen Tănase s-a enervat și s-a făcut ca pleaca din emisiune. Actrița a vurt să parăsească platoul, deranjata fiind de ceea ce spunea Teo Trandafir. „La revedere, mi-a părut bine. Lasă-mă în pace. S-a încuiat ușa, nu mai pot să plec”, a spus actrița dând impresia că este foarte nervoasă.

Carmen Tănase s-a enervat în direct la tv

La un moment dat, Teo se așează pe podea, pentru a-și exprima nemulțumirea față de atitudinea actriței. Într-un final, Carmen Tănase a dezvăluit ce proiect are. Aceasta va fi profesor la o scoala de televiziune si teatru.

Carmen Tănase a scăpat de pungile de sub ochi

Carmen Tănase a scăpat de pungile de sub ochi fără operație. Actrița a recurs la o procedură non-invazivă pentru a scăpa de aspectul inestetic. Ea a vorbit despre acest lucru într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.

„Nu e o intervenție la cearcăne, pentru că pe mine cearcănele nu mă deranjează. M-am născut cu ele. Sunt resemnată de faptul că m-am născut cu ele, cu ele voi muri. Mă deranjeau pungile de sub cearcăne pe care le-am căpătat în timp și care nu fac parte din fața mea, din fizionomia mea. Nu sunt adepta intervențiilor chirurgicale estetice de niciun fel. Nu le condamn, dar nu se potrivesc cu profilul meu. Astfel că am încercat această procedură care este foarte tare. M-am dus sceptică, dar este ok. Este o îmbunătățire vizibilă. Mă știu. Se cheamă Hifu și este o alternativă medicală la operația de lifting facial. Cu ultrasunete. Fără anestezie. Este un aparat ultrasunete. E fantastic, e pe pielea mea. Se face o dată la 6 luni, pentru că el lucrează în timp”, a declarat Carmen Tănase. „Nu vreau să fac nicio altă intervenție. Oricând poate să intervină un ghinion. N-am chef să fiu eu victima acestui ghinion. Eu lucrez cu fața și nu trebuie să ies cu cicatrici pe față”, a mai spus actrița.