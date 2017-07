Cătălin Botezatu vrea să slăbească. La ce metode apelează designerul

Cătălin Botezatu vrea să slăbească în jur de 6 kilograme, așa că a decis să fie mai atent cu alimentația zilnică. Mereu atent cu felul în care arată, acesta a reușit să se mențină perfect până la această vârstă.

Cătălin Botezatu vrea să slăbească în jur de 6 kilograme și să își întinerească tenul. Acesta a povestit în direct la tv, cum reușește să aibă un ten perfect.

Cătălin Botezatu vrea să slăbească încă 6 kilograme

„Trebuie să slabesc 4-5-6 kg. În ceea ce mă privește pe mine sunt o imagine, un brand, un exemplu permanent. E sanatos sa nu mancam atâtea dulciuri. Cel mai important e să ne educăm copiii sa manance sanatos. Eu sunt gurmand. Un om are nevoie și de carne, și de pește, chiar și de pâine. Trebuie să mâncăm putin si des și să nu mancam dupa ora 21.00”, a declarat Catalin Botezatu la Kanal D. „E o chestie draguță, dar ușor dureroasa. Înteapă. Îți întinde pielea fara sa introduca acid. Efectele să vad dupa o lună, două, dar țin un an. Aceasta procedura se face cu un gel. Durează cam o oră, ora și jumatate. Eu am fost foarte cuminte”, a mai spus el.

Cătălin Botezatu, care a ajuns designer din greșeală, este unul dintre cei mai doriți bărbați din România. Creatorul de modă este extrem de atent cu imaginea sa și nu vrea să lase ca trecerea timpului să-și pună amprenta asupra fizicului său.

