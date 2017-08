Cătălin de la Insula Iubirii le-a răspuns curioșilor. După ce și-a înșelat iubita cu ispita Nicoleta, toată lumea a vrut să afle cu cine a rămas până la urmă tânărul infidel. Ei bine, acesta a dat răspunsul pe contul de socializare.

Cătălin de la Insula Iubirii a părăsit-o pe Nico, iubita lui din Cluj şi a început o relaţie cu ispita Nicoleta, însă nimeni nu știe cum au evoluat lucrurile, drept urmare, după ce a primit sute de mesaje, acesta arăspuns.

Cătălin de la Insula Iubirii și-a amuzat prietenii

„Mulţi dintre voi mă întrebaţi cu cine am rămas, dacă am rămas cu cineva, care e fata aia, dacă am rămas singur… M-am săturat să aud aceeaşi întrebare. M-am decis că vreau să vă spun cu cine am rămas… Şi acum o să vă prezint cu cine am rămas. Vreţi? Am rămas cu… mâna mea!”, a răspuns Cătălin pe contul de socializare.

