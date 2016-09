Cătălin Măruță, luat prin surprindere. Ce se întâmplă cu emisiunea lui

Cătălin Măruță a fost luat prin surprindere, cu doar două zile înatnte de începerea emisiunii „La Măruță”. Realizatorul tv și-a anunțat fanii de pe contul de socializare, că show-ul poate fi urmărit în noul sezon, de la ora 15:00 la ora 17:00.

Cătălin Măruță a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook. „Ne-am gandit la un decor nou si la o schimbare de ora si de timp de emisie. Durata show-ului s-a dublat. Ne vom vedea de la ora 15:00 la ora 17:00”, a scris Măruță pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Măruță, deschis noilor provocări

„Se spune că celor mici nu le e frică de noutăți, numai adultii se sperie de necunoscut. La mine e fix invers: a trebuit sa fiu om în toata firea să învăț că schimbarea e bună. Că nu intotdeauna ce știi deja bine este cel mai bun lucru din lume. Sunt adult și pot să spun cu mandrie: ma bucur de noile provocari! În toamna asta emisiunea mea intra in al zecelea an pe ProTV. E un lucru pe care nu îl constientizez adesea, dar mă lovește atunci când un tanar student imi spune ca se uita la noi de cand era mic. Atât de mult timp a trecut? Înseamnă ceva. Mult. Mereu mi s-a parut că industria în care lucrez este frumoasa. Așa că mi-am pus constant întrebări despre reinventarea emisiunii. Un nume nou, un decor nou, continut nou. În toamna asta, am simtit mai mult ca oricand nevoia unei schimbari majore. Si in vara, cand am plecat in concediu, eu, echipa mea si managementul ProTV ne-am gandit sa fim mai îndrăzneți. Îmi aduc aminte când am venit în 2007 in ProTV, dupa ani de Tonomatul dp2 (și 10:00-12:00 mi se parea devreme), cât de înspăimântător mi se pare sa trec pe alt interval. Acum, sunt entuziasmat de schimbare. Cum spuneam, a fost nevoie să mă maturizez ca să înțeleg că fiecare schimbare poate însemna sute de noi oportunități. Pentru prima dată, voi reuși să îmi iau fiul de la gradiniță! O sa ajung mai devreme acasa și o să îmi pot culca fetița. Sunt cel mai fericit! Cu acest gand pornesc în aceasta toamnă la drum. O noua etapă în viața mea. Una din multe altele care vor veni”, fost mesajul integral al lui Măruță, pe rețeaua de socializare.