Cătălin Scărlătescu a recunoscut că este un bărbat iubit de multe femei din România. Cu toate astea, juratul de la Antena 1 nu a găsit aleasa, însă, a făcut o promisiune.

Cătălin Scărlătescu a recunoscut că se însoară în fiecare an, timp de cinci ani. Glumeș din fire, acesta a făcut declarații amuzante, în direct la tv.

Cătălin Scărlătescu a recunoscutcă are multe admiratoare



„Ce să zic. Toate fetele mă iubesc, ai văzut câte iubite am? Există o glumă: cred că am devenit bun naţional. Am luat-o razna. O caut încă, jur, o caut. Vă promit solemn că de la anul o să am cinci ani în care mă însor, în fiecare an. Am zis, hai să mă însor eu 5 ani la rând: anul şi însurătoarea”, a spus Cătălin Scărlătescu la Antena Stars. Când vine vorba de dietă, Cătălin Scărlătescu ştie că arată complet diferit după ce a scăpat de multe kilograme. „Mănânc întruna. Am voie. Mănânc şi pâine”, a mai spus el.

Ce mult a slăbit Cătălin Scărlătescu. Transformarea este vizibilă, deși mai are multe kilograme de dat jos Burta a mai scăzut și s-a subțiat bine de tot și la față. Se pare că acesta s-a ținut de cuvânt și a slăbit, așa cum a promis. Cu siguranță chef Scărlătescu nu se va opri aici.

