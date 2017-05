Cătălin Scărlătescu a vorbit despre Gina Pistol, după ce a slăbit vizibil. Juratul de la Antena 1 a mărturisit că avea 130 de kilograme atunci când a decis să mai scape de kilogramele în plus.

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre Gina Pistol, după ce toată lumea a observat cât de mult a slăbit. Juratul de la Chefi la cuțite a făcut declarații amuzante despre rochia din portbagajul Ginei.

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre Gina Pistol, la Festivalul Scoicilor

”N-am slăbit domne… Am muncit. Mai e cineva aici, Gianny Bănuţă. Am venit în Piaţa Ovidiu să facem Festivalul Scoicilor pentru constănţeni. De 1 mai cât am stat pe plajă cu Gina Pistol m-am ars, iar acum am zis să îmi pun pălărie. Ştii ce a zis Gina că dacă ajung la 90… Mi-a zis Gina că dacă ajung la 90 de kilograme scoate rochia din portbagaj, o coase, îi pune ştrasuri. Nu a spus ce face cu ea, a zis doar că o are în maşină. Am plecat de la 130 de kilograme. Când i-am dat şortul lui Gianny mi-a promis că o să câştige. Cea mai grea încercare din viaţa mea este să stau lângă colegii mei. Colegii mei sunt împotriva mea. (…) Până nu apar eu nu se mişcă, trebuie să mă duc să stau lângă ei. Se mişcă ei, dar se mişcă în reluare”, a declarat Chef Cătălin Scărlătescu.