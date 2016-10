Ce i-a cerut fiica Monicăi Gabor tatălui ei, atunci când a mers la mall. Irinel Columbeanu a recunoscut că fetița lui, în vârstă de 10 ani, la pus în dificultate, iar afaceristul nu a avut cu cine să se sfătuiască.



Ce i-a cerut fiica Monicăi Gabor tatălui ei, atunci când a mers la mall. Ei bine, recent, fiica lui Irinel Columbeanu i-a cerut să-i cumpere un rimel deşi nu a împlinit nici 10 ani. Afaceristul a fost pus în dificultate.

Ce i-a cerut fiica Monicăi Gabor tatălui ei. Irinel Columbeanu, surprins de Irinuca

Irinel Columbeanu încearcă să fie tatăl perfect, motiv pentru care, nu ezită să îi facă pe plac fetiței lui, de fiecare dată. Uneori însă, cerințele acesteia sunt…surprinzătoare. „A fost greu când mi-a spus că vrea să să se oprească la mall să își cumpere un rimel. Şi, sincer, nu am avut cu cine să mă sfătuiesc și nu am avut ce să îi spun, dar cred că a fost ok. (…) Are deja aproape 10 ani, deci uite o alegere greu de făcut pentru un părinte zic eu.”, a povestit Irinel Columbeanu la Antena Stars.