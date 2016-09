Recent, Adela Popescu a devenit mamă pentru prima oară și trăiește fiecare clipă cu intensitate, alături de familia ei. Prezentatoarea tv și-a stabilit câteva reguli clar, înainte de a naște, iar acum a dezvăluit totul pe blogul personal.

“NU îl voi neglija pe Ciu! Pe cine, pe Ciu? Păi Ciu este sufletul meu! Doarme cu noi în pat. Camerele de supraveghere din casă au ca scop chiar supravegherea lui. Mama lui Radu a renunțat la multă treaba pentru a rămâne cu el atunci când noi am fost plecați. Supița pe care i-o gateste poate fi foarte ușor pusă și în farfuria noastră.

Dupa ce l-am operat de hernie de disc am dormit jumătate de an pe saltea în living în așa fel încât să nu fie nevoit să depună efort la urcarea în pat. Și câte și mai câte.

Nu, cum aș putea să il neglijez pe Ciu? Mi-e să nu neglijez bebelusul, atat de mult îmi iubesc bătranelul astmatic cu nume caraghios. NU voi vorbi doar despre bebe! Ce e asta? Chiar sunt caraghioase mamele care fac asta. Sper să nu pic în această pantă.. Nu, nu are cum. Imposibil. NU voi trimite apropiaților poze cu toate pozițiile, grimasele copilului. Maxim tatălui și poate bunicilor. NUvoi ține copilul în cameră cu noi Doamne ferește! Copilul trebuie educat de mic. Am citit eu că așa îl ajuti sa ajunga un adult independent. Si-n plus, viata mea si a lui Radu nu trebuie să se învârtă doar în jurul copilului”, este o parte din mesajul Adelei Popescu, postat pe blogul personal. Adela Popescu și Radu Vâlcan au anunțat în luna decembrie a anului trecut că vor deveni părinți. Artista este cea care a făcut marele anunț și a povestit despre modul inedit în care soțul său a primit și apoi a răspândit această veste în familie.

S-au căsătorit vara trecută într-un hambar

Adela Popescu și Radu Vâlcan au uimit pe toată lumea anul trecut cu o nuntă secretă, la care au participat doar prietenii apropiați și rudele. Fericitul eveniment a avut loc într-un hambar aflat pe un domeniu de poveste, la Gura Siriului, în județul Buzău.